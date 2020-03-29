Azerbaycan’da vaka sayısı yükseliyor!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 27 kişide daha corona virüsü tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, tedavi altına alınan yeni hastalardan sekizinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 209’a yükselirken, corona virüsü tespit edilen 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise taburcu oldu.

Yaklaşık 3 bin kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da bugüne kadar 25 binden fazla kişiye corona virüs testi yapıldı.(İHA)

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