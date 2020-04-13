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Azerbaycan’dan kötü haber! Ölü sayısı yükseldi

Azerbaycan'da bir kişinin daha corona virüsünden hayatını kaybetmesi nedeniyle ölü sayısı 12'ye, vaka sayısı ise bin 148'e yükseldi.

17:48 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’dan kötü haber! Ölü sayısı yükseldi

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan ölümcül corona virüsü nedeniyle Azerbaycan’da can kaybı artıyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilirken ülke genelinde ölü sayısı 12’ye yükseldi. Yoğun bakımda hayatını kaybeden hastanın 65 yaşında olduğu aktarıldı.

Açıklamada 50 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının bin 148’e çıktığı kaydedildi. Ayrıca 39 kişinin iyileşerek taburcu edildiği, ülke genelinde taburcu olanların sayısının 289’a ulaştığı ifade edildi.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken ve şu ana kadar 70 bine yakın kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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