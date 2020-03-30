Beklenen oldu! KKTC’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

KKTC’de, corona virüsü nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 31 Mart’tan itibaren uygulamaya konulmak üzere 5 Nisan’a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Kararı açıklayan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Başarılı olabilmemiz için toplumsal bir bilinçle hareket etmeliyiz. Başarılı olacağımıza da inanıyorum” dedi.

YARIN BAŞLIYOR

Özersay, sokağa çıkma yasağının yarından itibaren geçerli olduğunu belirterek, “Özellikle akşam saatlerinde bütün yapmış olduğumuz çağrılara rağmen gezmelere devam ediliyor. Yarından başlamak üzere akşam 21.00 sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma ilan ediyoruz. Bu karar 5 Nisan’a kadar devam edecek” dedi.

KKTC’de 69 corona virüsü tespiti yapıldı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Öte yandan güneydeki Rum kesiminde de 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

GÜNEY KIBRIS’TA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Güney Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada 77 yaşında 1 kişinin daha corona virüsünden hayatını kaybettiği bildirilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği duyuruldu.

Bakanlık, bugün 16 yeni corona virüsü vakası tespit edildiğini açıklarken, toplam corona virüsü vaka sayısının 230'a ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, corona virüsünden hayatını kaybedenlerin 6'sının erkek, 1'inin ise kadın olduğunu açıkladı. DHA-İHA