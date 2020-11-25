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Berlin karıştı: Merkel’in kapısına dayandı

Almanya'da Başbakan Merkel'in ofisinde şüpheli bir olay yaşandı. Üzerinde sloganlar yazılı bir araç ofisin kapısına çarptı. Alman polisi araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:37, 25/11/2020
Haberler Dünya
Berlin karıştı: Merkel’in kapısına dayandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün hareketli dakikalar yaşanıyor. Başbakan Angela Merkel’in çalışma ofisinin bulunduğu binanın kapısına bir araç çarptı.

Ofisin çevresinde bulunan güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederken, bölge güvenlik çemberine alındı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği olayda aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Aracın üzerindeki yazılar dikkat çekti.

Reuters’ın olay yerinden geçtiği fotoğrafta söz konusu aracın üzerindeki yazılar dikkat çekti. Otomobilin sağ tarafında, “Küreselleşen politikayı durdurun” yazarken, diğer tarafında ise “Çocuk ve yaşlıların katilleri” ifadeleri yer aldı.

Angela Merkel.

Alman polisi olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığını araştırırken, yaşananlar sırasında Merkel’in binada olup olmadığı da açıklanmadı.

Merkel’in bugün çalışma programına göre eyalet temsilcileriyle corona virüsü önlemlerine yönelik video konferans görüşmeleri yapacağı biliniyor.

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Yayınlanma Tarihi:13:33,
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