Berlin karıştı: Merkel’in kapısına dayandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün hareketli dakikalar yaşanıyor. Başbakan Angela Merkel’in çalışma ofisinin bulunduğu binanın kapısına bir araç çarptı.

Ofisin çevresinde bulunan güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederken, bölge güvenlik çemberine alındı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği olayda aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Reuters’ın olay yerinden geçtiği fotoğrafta söz konusu aracın üzerindeki yazılar dikkat çekti. Otomobilin sağ tarafında, “Küreselleşen politikayı durdurun” yazarken, diğer tarafında ise “Çocuk ve yaşlıların katilleri” ifadeleri yer aldı.

Alman polisi olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığını araştırırken, yaşananlar sırasında Merkel’in binada olup olmadığı da açıklanmadı.

Merkel’in bugün çalışma programına göre eyalet temsilcileriyle corona virüsü önlemlerine yönelik video konferans görüşmeleri yapacağı biliniyor.