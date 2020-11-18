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Corona kısıtlamaları Almanya’yı karıştırdı: Binlerce kişi başkentte sokaklara döküldü

Almanya'da corona virüsü önlemleri halkı sokaklara döktü. Kısıtlamaları protesto eden binlerce kişi başkent Berlin'de, sosyal mesafe ve maske gibi kuralları hiçe sayarak eylem yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:58, 18/11/2020
Haberler Dünya
Corona kısıtlamaları Almanya’yı karıştırdı: Binlerce kişi başkentte sokaklara döküldü

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, hiç olmadığı kadar hızla can alıyor. Salgının başından bu yana en çok ölümün meydana geldiği günler kayıtlara geçerken, ülkeler bu ivmeyi durdurabilmek için birbiri ardına önlemler almaya çabalıyor.

Ancak halk sağlığını korumak için atılan bu adımlar zaman zaman tepki de topluyor. Bunun son örneği, virüsün hızla yayıldığı ülkelerden Almanya’da ortaya çıktı.

Worldometers’ın verilerine göre 835 bin vaka ve 13 bin 273 can kaybının görüldüğü ülkede corona virüsü önlemleri protesto ediliyor.

Bugün başkent Berlin’de binlerce kişi, kısıtlamalara tepki göstermek için sokaklara döküldü. Sosyal mesafe ve maske gibi önlemleri hiçe sayarak meydanlarda bir araya gelen göstericiler polisin yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı.

Ellerindeki pankartlar ve sloganlarla temel hakların suistimal edildiğini savunan eylemciler, zaman zaman güvenlik güçlerinin tazyikli su müdahalesiyle karşılaştı.

Polisin uyarıları dikkate almayan çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

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Yayınlanma Tarihi:16:54,
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