Hackerlar estetik ameliyat olanları hedef aldı: Önceki fotoğrafları yayınlarız!

Öncesi-sonrası fotoğraflarında geçmişte estetik ameliyatı olmuş ünlülerin fotoğrafları magazin konusu olabiliyor. Ancak bu sefer sadece ünlülerin değil, İngiltere'deki bir hastanede ameliyat olmuş tüm vatandaşların fotoğrafları ortaya çıkabilir. Transform Hospital Group adındaki hastane zincirine yapılan fidye yazılımı saldırısı, gizli kalması istenecek fotoğrafların çevrimiçi olarak yayınlanabileceği korkusuna yol açtı.

Bilgisayar korsanları, büyük bir estetik cerrahi zincirinden büyük miktarda veri çalarak ameliyat olan hastaların fotoğraflarına ulaşıyor. Şimdi de o fotoğrafları ‘önce ve sonra’ diye yayınlamakla tehdit ediyorlar.

FİDYE YAZILIMI SALDIRISI NEDİR? Fidye yazılımı, şantaj yazılımı veya fidye virüsü olarak bahsedilen yazılımlar ransomware olarak adlandırılan fidye yazılımlarına verilen genel bir addır. Fidye virüsleri bulaştığı bilişim sistemleri üzerinde dosyaları erişimi engelleyerek kullanıcılardan fidye talep eden zararlı yazılımlardır (Vikipedi)

ÖNDE GELEN KURUMLARDAN BİRİ

Çok sayıda ünlünün daha önce operasyon geçirdiği hastane, müşterilerine “veri güvenliği olayı” konusunda uyarıda bulunan e-postalar yolladı. Söz konusu hastane grubu Britanya'nın önde gelen estetik cerrahi gruplarından biri olarak biliniyor.

Hastane zincirinin göğüs büyütme, meme ucu düzeltmeleri, burun ameliyatları ve kilo verme konularında uzmanlaşmış 11 kliniği bulunuyor. Hastane grubu sözcüsü, sistemlerinin veri güvenliği ihlaline maruz kaldığını doğruluyor.

KREDİ KARTLARI GÜVENDE

Saldırı sonucu hastaların kredi kartı bilgilerine ulaşma durumu söz konusu değil ancak hastaların kişisel verilerine ulaşılmış.

“Sistemlerimizi güvence altına aldık ve olayın boyutunu anlamak için tam bir araştırma yapılıyor” diyen yetkili, durumu olabildiğince çabuk çözmek için Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Bilgi Komiserliği Ofisi, siber güvenlik uzmanları ve polisle birlikte çalıştıklarını ifade ediyor.

Burun ameliyatı olan hastaların kimliği açığa çıkabilir ancak vücudunun diğer yerlerine operasyon yapılan hastalar bu anlamda daha güvende. Çünkü görüntüler isimsiz olarak saklanıyor ve tedavi edilen vücut kısmı gözüktüğü için hastaların yüzü görünmüyor. Yine de insanlar kalça ya da göğüs fotoğraflarının hastane dışında birileri tarafından ele geçirilmiş olmasından dolayı mağdur olmuş durumda.

ÜNLÜLERİN FOTOĞRAFLARI DA ÇALINDI

Hastane grubunun geçmiş yıllarda ünlüler aracılığıyla tanıtım yaptığı da biliniyor. Son yıllarda bu yönteme başvurmuş olmasalar da geçmişte Atomic Kitten müzik grubundan Kerry Katona, aktris Tina Malone ve The Only Way is Essex’den realite TV yıldızı Joey Essex, klinik hakkında geçmişte olumlu şeyler söyleyen eski hastalar.



‘NEYİN SALDIRIYA UĞRADIĞINA DAİR BİLGİM YOK'

Transform Hospital Group'ta göğüs küçültme ameliyatı yaptıran Simon Hails, BBC'ye konuştu. Hails, “Hastaneden veri güvenliği olayı hakkında bir e-posta aldım ancak neyin saldırıya uğradığına dair hiçbir ayrıntı yok” diyor.

“Açıkçası istediğim en son şey fotoğrafların kamuya açık alanda etrafa saçılması. Bu yüzden endişeliyim” diyen Hails, “Ameliyatımı gizli tutmaya çalışmıştım ve bazı arkadaşlarım ve meslektaşlarım bile bunu bilmiyordu. Yani verilerin ihlali benim için endişe verici” ifadelerini kullanıyor.

Fidye yazılımı, siber saldırıların en verimli biçimlerinden biri. Bu yöntem genellikle bilgisayar korsanlarının dosyaları elde etmek için bir bilgisayar ağına erişmesini içeriyor. Bu tür saldırıların birçok kurbanı var. Uzmanlar, suçu körüklemekten kaçınmak için şirketleri fidye ödememeye teşvik ediyor.

Saldırının ardında Sodinokibi olarak da bilinen REvil var. REvil'in birçok başka şirketi de hedef aldığı biliniyor.

*Bu haberdeki bilgiler The Telegraph ve BBC’deki makalelerden alınmıştır.