Birbirlerini öldü sanıyorlardı! 47 yıl sonra kavuştular

İki kız kardeş, birbirlerini son olarak 1973’te, Pol Pot öncülüğündeki Kızıl Kmerlerin yönetimi ele geçirmesinden iki yıl önce görmüştü. Bu dönemde çok sayıda aile bölünürken, iki milyon dolayında kişinin öldüğü ülkede mutlak kontrol sağlamaya çalışan rejim sıklıkla çocukları ailelerinin elinden almıştı.

Bun Sen, 1979’da devrilen rejim sırasında kocasını kaybetti ve başkent Phnom Penh yakınlarındaki Stung Meanchey çöplüğünün yakınlarına yerleşti. Yoksul mahallede uzun süre çöplükten topladıklarını satarak çocuklarını yetiştirmeye çalıştı.

Hep rüyasında başkente 150 kilometre uzaklıktaki Kampong Cham bölgesindeki köyüne gittiğini gördüğünü söylüyordu. Ancak yaşı ve yürüyememesi de dahil bir çok neden yüzünden bunu yapamadı.

KÖYÜNE GÖTÜRDÜLER

BBC Türkçe’nin haberine göre sivil toplum kuruluşu Kamboçya Çocuk Fonu (CCF) 2004’ten bu yana Bun Sen’e destek oluyordu ve sonunda köyüne götürmeye karar verdiler.

Bu aşamada da Bun Sen’in ablası ve erkek kardeşinin hayatta oldukları ve hala köyde yaşadıkları tespit edildi. Neredeyse yarım asır sonra, Bun Sen geçen hafta ablası ve erkek kardeşiyle buluştu.

13 AKRABAMIZ ÖLDÜRÜLDÜ

Bun Sen, “Köyümü uzun süre önce terk ettim ve hiç geri dönmedim. Hep kız ve erkek kardeşlerimin öldüğünü düşünüyordum. Ablama sarılmak benim için çok anlamlı. Ve kardeşimin eline ilk dokunduğumda ağladım” dedi.

Kocası Kızıl Kmerler tarafından öldürülen ve 12 çocuğuyla dul kalan Bun Chea da, kız kardeşinin öldüğünü sandığını söyledi. Bun Chea “13 akrabamızı Pol Pot öldürdü ve ben onun da öldürüldüğünü sandım. Çok uzun zaman oldu” ifadelerini kullandı.