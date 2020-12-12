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Bloomberg’den kritik Türkiye-Rusya analizi: Erdoğan’ın problemleri artacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti uluslararası basının da gündeminde. ABD merkezli Bloomberg, zafer gösterisine açıkça tepki vermeyen Rusya lideri Putin'in, S-400'ler nedeniyle yaptırımların hedefindeki Türkiye'nin NATO'da sorun çıkaran taraf olarak kalacağına emin olduğunu yazdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:06, 12/12/2020
Haberler Dünya
Bloomberg’den kritik Türkiye-Rusya analizi: Erdoğan’ın problemleri artacak

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi, Ermenistan’ın çatışmalarda yenilgiyi kabul etmesi üzerine sona erdi. Rusya’nın arabuluculuğu sonrası taraflar masaya otururken, Ermeni güçleri bölgeden çekildi. Dağlık Karabağ’ın kontrolü Azerbaycan’a geçerken, Türkiye’nin verdiği destek zaferde kritik nokta olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ermenistan işgalindeki toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenen ‘Zafer Geçidi Töreni’ için Azerbaycan’a gitmesi uluslararası basının da gündeminde yer buldu. Söz konusu ziyareti mercek altına alan ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve Rusya ilişkilerine ışık tuttu.

KREMLİN KENDİNDEN EMİN

Erdoğan’ın, Türkiye’nin zaferdeki payı dolayısıyla törenin onur konuğu olduğuna dikkat çeken Bloomberg, Rusya lideri Putin’in, Sovyetler Birliği’nin eski arka bahçesindeki bu duruma olan kızgınlığını göstermediğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Yaşananların, Putin’in Erdoğan’a karşı tolerans gösterdiği meydan okumalardan biri olduğunu aktaran Bloomberg, “Bunun gerekçesi ise Erdoğan, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’la ilişkileri düzeltme arayışında olsa da, Kremlin, Moskova’nın işine geldiği şekilde Türkiye’nin NATO’da sorun çıkaran taraf olarak kalacağına emin” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin S-400 savunma sistemi alması nedeniyle ABD yaptırımlarının kapıda olduğu hatırlatılan makalede, Trump’ın giderayak attığı adımın, Erdoğan’ın Washington’la ilişkileri yoluna koyma çabalarını karmaşıklaştıracağı belirtildi.

‘İLİŞKİLER ÇOK GERGİN’

Azerbaycan, Suriye ve Libya’da, Rusya ve Türkiye’nin karşı cephelerde yer aldığı vurgulanırken, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Andrey Kortunov’un görüşlerine de yer verildi. Kortunov, “İlişkiler şu anda oldukça gergin. Bölgedeki güç dengeleri açısından bir rekabet ve hatta yüzleşme var. Yine de Rusya için Türkiye ile iş birliği içinde olmak stratejik açıdan çok önemli. Rusya bunu yakından takip ediyor. Biden yönetiminde Erdoğan’ın problemleri artacak” dedi.

Türkiye ve Rusya’nın bazı konularda müttefik olduğunu ancak pek çok alanda farklı görüşlere sahip olduğunu savunan eski Rus diplomat Andrei Baklanov ise, “Bu durumla yaşamayı öğrenmek zorundayız” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:14:55,