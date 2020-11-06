Bomba Putin iddiası: Parkinson yüzünden görevi bırakıyor

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele ettiği öne sürülen 68 yaşındaki Putin’in görevini bırakmaya hazırlandığını öne sürdü. The Sun gazetesinin haberine göre Putin, 2021’in Ocak ayında görevi bıraktığını açıklayacak.

Putin’in yerine geçecek kişiyi önümüzdeki günlerde açıklayacağı belirtilirken, ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının da hazır olduğu ifade edildi.

‘AİLESİNİN ETKİSİ BÜYÜK’



The Sun’a konuşan Prof. Dr. Valery Solovey, eski jimnastikçi sevgilisi Alina Kabayeva ile kızları Katerina ve Maria’nın, Putin’in görevi bırakma kararında ısrarcı olduklarını söyledi. Solovey, “Üzerinde büyük etkisi olan bir ailesi var. Planlarını Ocak ayında açıklayacak” dedi.

Haberde Putin’in geçmiş yıllara ait görüntülerine de yer verildi. Söz konusu görüntülerde Putin’in iki kolu arasındaki salınım farkı dikkat çekiyor. Putin’in sağ kolundaki salınımın bariz bir şekilde daha az olduğu fark edilirken, bunun Parkinson hastalığının belirtilerinden biri olduğu savunuluyor.

2000 YILINDA GÖREVE GELMİŞTİ

Vladimir Putin, 2000 yılında Rusya Devlet Başkanı olarak seçilmişti. Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012'de başbakanlık görevini üstlendi.

2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63.6'sını alarak yeniden devlet başkanı seçilen Putin, 2018'de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76.76'sını alarak daha güçlü bir şekilde başa geldi.

Putin'in görev süresi 2024'te sona ererken, son yapılan anayasa değişikliğiyle 2036’ya kadar görevde kalmasının yolu açılmıştı.

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