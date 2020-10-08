31 yaş küçük sevgilisini sır gibi saklıyor! Putin ikiz babası oldu iddiası

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 2008 yılından bu yana 68 yaşındaki Putin’le ilişkisi olduğu iddia edilen eski jimnastik sporcusu Alina Kabayeva’nın doğum yaptığı öne sürüldü.

The Sun gazetesinin haberine göre 2018’den bu yana ortalarda görünmeyen 37 yaşındaki Kabayeva, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Moskova’daki bir klinikte ikiz erkek bebeklerini kucağına aldı. Kabayeva’nın 2015’te ilk çocuğunu dünyaya getirdiği ve bebeğin babasının Putin olduğu iddia edilse de bu kısa süre sonra yalanlanmıştı.

İsmini vermeden The Sun’a konuşan bir kaynak, “Putin özel hayatına çok dikkat eden bir adam. İki yetişkin kızını sahte kimliklerle yıllarca sakladı. Halen daha onlardan bahsederken isimlerini kullanmıyor. Eğer Alina çocuklarını doğurduysa gözlerden uzak olmasıyla ilgili en büyük ipucu budur. Putin ailesinin güvenliğine takıntılı” dedi.

Kabayeva’nın ritmik jimnastik kariyerinde iki olimpiyat altın madalyasının yanı sıra, dünya şampiyonalarında 14, Avrupa şampiyonalarında ise 25 madalyası bulunuyor. Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin’in partisinden milletvekili seçilmişti.

Dergilere verdiği pozlarla dikkat çeken Kabayeva, rol aldığı filmlerin yanı sıra bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunmuştu.

KIZLARININ FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI



Putin'in 1983-2014 yılları arasında evli olduğu Lyudmila'dan çocukları Maria ve Katerina'yı gösteren fotoğraflar, geçtiğimiz aylarda Rus lidere yakın isimlerden milyarder Sergey Pugaçev’in paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

Söz konusu karelerde Maria ve Katerina, Pugaçev'in çocuklarıyla beraber Moskova yakınlarındaki bir evde görülüyor. Çocuklar Rus müzik grubu Strelki'yle poz verirken, fotoğrafların 2000'li yılların başlarına ait olduğu düşünülüyor.

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