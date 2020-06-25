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Putin herkesten sır gibi saklıyordu! Kızlarının fotoğrafı ortaya çıktı

Rusya lideri Putin'in spot ışıklarından uzakta tuttuğu çocuklarının fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Servetini kaybeden ve Rusya'yla davalık olan milyarder Sergei Pugachev'in paylaştığı fotoğraflarda Putin'in kızları Maria ve Katerina görülüyor.

Sozcu.com.tr
08:55 -
Haberler Dünya
Putin herkesten sır gibi saklıyordu! Kızlarının fotoğrafı ortaya çıktı

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları saklamasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarının fotoğrafları ülkenin gündemine oturdu.

Putin’in 1983-2014 yılları arasında evli olduğu Lyudmila’yla olan çocukları Maria ve Katerina’yı gösteren fotoğrafları, Rus lidere yakın isimlerden milyarder Sergei Pugachev paylaştı.

Ülkeyi terk etmek zorunda kalan ve Rusya’ya karşı açtığı 14.4 milyar dolarlık (98 milyar TL) davayı kaybeden Pugachev fotoğrafları kendi internet sitesinden servis etti.

Çocukların Strelki grubuyla fotoğrafı. Ortada solda Katerina, yanında ise Maria görülüyor.

Maria ve Katerina, Pugachev’in çocuklarıyla beraber Moskova yakınlarındaki bir evde görülüyor. Çocuklar Rus müzik grubu Strelki’yle poz verirken, fotoğrafların 2000’li yılların başlarına ait olduğu düşünülüyor.

Pugachev’in çocukları ve Putin’in kızları.

Vorontsova soyadını kullanan 35 yaşındaki Maria, tıbbi araştırma alanında kariyerini sürdürüyor. Maria’nın Hollandalı bir iş adamıyla evlendiği ve çocuk sahibi olduğu belirtiliyor.

33 yaşındaki Katerina ise Tikhonova soyadıyla biliniyor. Rusya merkezli bir yapay zeka girişiminin başında olan Katerina, ülkenin en genç milyarderi Kirill Shamalov’la evliydi. Çift 2018’de boşandı.

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Son güncelleme: 09:13 25.06.2020
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