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Bunun adı vahşet! 16 yaşındaki kızı istismar edip camdan attı

İran'da 16 yaşındaki Fatemeh Ghozat, amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklamasının ardından 11'inci kattan atılarak öldürüldü.

Sozcu.com.tr
13:02 -
Haberler Dünya
Bunun adı vahşet! 16 yaşındaki kızı istismar edip camdan attı

İran’ın başkenti Tahran’da amcası Mojtaba Namdar tarafından önce cinsel istismara uğrayan ve daha sonra da öldürülen Fatemeh Ghozat ülkenin gündemine oturdu.

Mahkemenin Nambar´ı kefaletle serbest bırakması ailenin tepkisine yol açtı.

Yerel televizyona konuşan genç kızın annesi Bariha Rahmani, “Kızımı gözlerimin önünde pencereden attı. Kefaletle serbest bırakıldı ve şimdi özgürce dolaşıyor. Bu adam nasıl bırakılır?” dedi.

‘OĞLUMU ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR’

DHA’nın aktardığına göre Rahmani, Nambar’ın oğlunu da tehdit ettiğini ifade ederek, “Oğlumu, ‘şimdi senin sıran’ diyerek ölümle tehdit ediyor. Kendim ve çocuklarım adına endişeleniyorum. Adalet bekliyorum” diye konuştu.

Son güncelleme: 13:09 30.07.2020
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