Çin’den corona aşısı müjdesi: Yıl sonunda geliyor

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına ilişkin aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Dünya genelinde corona virüsü vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou’dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

“SALGIN PEKİN´DE KONTROL ALTINA ALINDI”

Çin’de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin´in kontrol altına alındığını ifade etti. Zunyou, yıl sonunda tanıtılacak aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

32 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte 32 kişide corona virüsü tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 83 bin 325´e yükseldi.