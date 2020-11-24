Corona aşısının dağıtımı başlıyor

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in geliştirdiği corona aşısının dağıtımı için tarih verdi. Azar şu ifadeleri kullandı:

* Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık’tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz.

* Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya’daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca’dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var.

YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU DUYURULMUŞTU

ABD’li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ortaklaşa geliştirdikleri “BNT162b1” adlı corona virüsü aşısının 18 Kasım’da virüsü önlemede yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülke genelinde corona virüsü vakalarının “hızla arttığı” konusunda uyarırken, vatandaşlara 26 Kasım’daki Şükran Günü tatili için seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu. ABD'de Covid-19'a bağlı can kayıpları Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. (İHA, DHA)



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