Corona gençler arasında sinsice yayılıyor! Her dört kişiden birinde zatürreye yol açıyor

Dünya genelinde corona virüsüne yakalananların sayısı 30 milyonu geçerken, birçok ülkedeki vakalar özellikle gençler arasında yayılmaya başladı.

Virüs, salgının ilk döneminde ileri yaş grubundaki kişiler arasında hızla yayılırken, son dönemde ise yaş aralığı giderek düştü. Uzmanlar durumun ciddiyetinin anlaşılması için uyarı üstüne uyarıda bulunuyor.

SEMPTOM GÖRÜNMEYENLER DE VAR



Bu kapsamda yürütülen çalışmalardan birine son olarak Güney Kore’de imza atıldı. Keimyung ve Yeungnam üniversitelerinin ortak yürüttüğü çalışmada, hastalığın gençler arasındaki yayılma hızı ve belirtiler mercek altına alındı.

18-39 yaş aralığındaki 315 corona virüsü hastasını inceleyen uzmanlar, bu kişilerin yüzde 26’sında zatürre geliştiğini tespit etti. Her 4 kişiden birine denk gelen bu gruptaki hastaların bazılarında semptom görülmediği belirtildi.

YÜZDE 2’SİNDE İLERİ DERECEDE

Hastaların yüzde 2’sinde zatürrenin ileri derecede seyrettiği ifade edilirken, bu kişilerin solunum cihazına bağlandığı vurgulandı. Araştırmacılar, çalışmanın detaylı sonuçlarını Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Konferansı’nda paylaşacaklarını da duyurdu.

‘SAVUNMASIZLARIN RİSKİ ARTIYOR’

Dünya Sağlık Örgütü de gençler arasında artan vakalarla ilgili sık sık uyarılar yapıyor. DSÖ Batı Pasifik Bölge Direktörü Takeshi Kasai, corona virüsünün 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayıldığını ve çoğunun hastalığa yakalandığından haberi olmadığını söyledi.

Kasai, “Bu, yaşlılar, uzun dönemli bakım alan insanlar, yoğun nüfuslu ve yetersiz hizmet alan yerlerde yaşayan kişiler gibi daha savumasızların hastalanma riskini artırıyor” dedi.