Corona krizi Alman bakanı ölüme götürdü!

Hochheim Kasabası'nda hızlı trenin önüne atlayıp canına kıyan Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) politikacının, corona virüsü krizi nedeniyle son günlerde çok yoğun çalıştığı ve ekonomik sıkıntıları atlatabilme konusunda umutsuzluğa kapıldığı belirtildi.

Ölmeden önce bir mektup bıraktığı belirtilen Schaefer'in intihar notunda sadece sosyal etkilerden değil, corona virüsü salgınının özellikle ülkedeki ekonomik durumla ilgili ‘umutsuz’ olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada evli ve iki çocuk babası olan Schaefer'in gelinen durumla ilgili kendni çok rahatsız hissettiği vurgulandı.

Acı haberden sonra açıklama yapan Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, “Son dönemlerde, bu krizden dolayı yoğun çalışıyorduk. Bunun stresini yaşıyordu. Bu haber bizi derinden sarstı. Sonsuz şekilde üzgünüz. Schaefer, krizle başa çıkabilmek için kelimenin tam anlamıyla gece gündüz çalışıyordu. Böyle kriz döneminde onun gibi tecrübeli isimlere çok ihtiyacımız vardı” dedi.

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“BU YÜKÜ KALDIRAMAYACAĞINI HİSSETTİ”

Başbakan Bouffier, gözyaşları içinde şöyle devam etti:

* Kendisinin her şeyden önce, halkın mali yardımlar konusundaki yardımları karşılayıp karşılayamama konusunda büyük endişeleri vardı. Bunun onu bunalttığını düşünüyorum.

* Bence kendisince bir çıkış yolu bulamadı. Umudunu yitirdi ve bizi terk etti. Ölümü bizim için, ülkemiz için büyük kayıp. Olağanüstü bir kişilikti.