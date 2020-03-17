Corona paniği dünyayı sarmışken sosyal medyada akılalmaz görüntü! Bu kadarı da olmaz

Dünya corona virüsü kriziyle kasıp kavrulurken, 7 bini aşkın insanın öldüğü salgında akılalmaz hareketler yapmaktan geri durmayanlar da dikkat çekiyor.
Sosyal medya fenomeni Ava Louise, kişisel hesaplarından paylaştığı videoyla mantık sınırlarını zorlayan bir challenge (meydan okuma) başlatmaya çalıştı. ‘Corona virüsü challenge’ etiketini kullanan Louise, uçak tuvaletine girerek klozeti yaladı.
Bununla da kalmayan Louise, “Bunu paylaşın ki insanlar uçak tuvaletinde nasıl hijyenik olunacağını görsün” notunu düştü.
Genç kadının paylaşımı sosyal medyada hızla yayılırken tepkiler de gecikmedi. Dünya çapında etkiye ulaşan salgında binlerce insanın ölümüyle dalga geçmekle suçlanan Louise’in bu hareketiyle insanların sağlığını da riske ettiği yorumları yapıldı.