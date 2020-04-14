Corona salgını sırasında mide bulandıran video: Bu adamı yakalayın

Almanya’nın Freiburg kentinde, adının Tunuslu Abdulsalam olduğunu söyleyen ve Arapça konuşan bir genç, girdiği süpermarketteki raflarda ürünleri açıp bir parçasını yedikten ya da içtikten sonra yerine koydu.

Bu sırada bir arkadaşı da onu görüntülüyordu. Corona'dan insanlar marketlere teker teker ve maskeyle, eldivenle girerken Abdulsalam, hiçbir önlem almazken elleriyle tüm ürünleri tek tek açtı.

HER ŞEYDEN YİYİP YERİNE KOYDU

Bazen bir yoğurdu kafasına dikti, bazen başka bir ürünün yarısını yedi. Sonra bir peynirin paketini açıp bir parçasını yedi, yerine koydu. Sebze reyonunda üzümleri, çilekleri aldı, birkaç tanesini yiyip yerine koydu. İçeceklerin kapaklarını açtı, ağzına dikip içti ve onları da satılacak ürünler arasına koydu.

Bunları “Komik bulduğunu” söyleyen Abdulsalam, çekim sırasında sürekli Arapça konuştu ve bazen de aklı sıra rap yaptı. Daha sonra videoyu sosyal medyadan paylaşan Abdulsalam, marketteki iğrenç turu sırasında adeta akıl tutulması yaşadı.

“SİZ BİZDEN ALDIĞINIZ İÇİN…”

Abdulsalam, “Siz bizden her şeyi aldınız. Ben de işte böyle yapıyorum. Endişe etmeye gerek yok. Yeteri kadar para var. Kimsenin korkmasına gerek yok” dedi.

Görüntüler kısa sürede tüm Almanya'ya yayıldı. Türkler arasında da bu iğrenç hareket büyük tepki topladı ve bazı Türkler, “Ah dünya ah. Bir insan ancak bu kadar iğrenç olabilir” diye videoyu paylaştı.

Alman basınının bulduğu Tunuslu Abdulsalam, “Ama ben sonra yediğim her şeyin parasını ödedim” diye kendini savundu. Ancak bu iğrenç hareketi nedeniyle polis yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı.