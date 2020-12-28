Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsü aşısı olan ilk Türk: Hemşire Zeynep

Almanya’da BioNTech aşısı ile aşılama başladı ve Pazar günü ilk Türk aşıyı oldu. Aşı denemelerinin dışında ilk kez aşılanan Türk ise, yoğun bakım hemşiresi Zeynep Kallmayer’di. Frankfurt Üniversite Kliniği’nde çalışan Türk hemşire, aynı zamanda Hessen Eyaleti’nin aşılanan ilk kişisi de oldu.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 13:20, 28/12/2020
Haberler Dünya
Corona virüsü aşısı olan ilk Türk: Hemşire Zeynep

Almanya, dünden itibaren yaşlıları, yaşlı bakım uzmanlarını ve yoğun bakım çalışanlarını aşılamaya başladı. Dün, Hessen Eyaleti'ndeki ilk aşıyı Türk hemşire Zeynep Kallmayer oldu.

“Ben Anadolu'nun tam ortasında bir ahırda doğdum, doğuştan bağışıklığım var” diye gülümseyen Zeynep, yine de tabii ki aşı olmak gerektiğini söyledi.

Zeynep Hemşire, “Bu aşı en güzel Noel hediyesi oldu” dedi.

“KIZIM OLDU, BANA BULAŞMADI”

50 yaşında olan Frankfurt Üniversite Kliniği'nin yoğun bakım servisinde çalışan Zeynep, aynı zamanda dünyada ilk aşılanan Türk unvanını da aldı.

Zeynep hemşirenin çalıştığı bölüm, corona virüsü salgını nedeniyle yoğun bakıma alınanların bulunduğu yer. Yani en acil ve önemli bölüm. Zeynep hemşire, aşıdan sonra, “Bu aşı, ben ve arkadaşlarım için salgından sonraki en güzel Noel hediyesi oldu” diye konuştu.

Zeynep'ten sonra aynı hastanede görevli 185 kişi daha aşılandı.

“AHIRDA DOĞDUM, BİR ŞEY OLMAZ”

Zeynep hemşire, hastalıkla ilgili duygularını ve yaşadıklarını soranlara, gülümseyerek, “Her gün insanların nasıl acı çektiğini görüyoruz. Benim kızım ve erkek arkadaşı da corona virüsüne yakalandı. Şansa, ikisinin hastalığı da hafif şiddette geçti. Bana bulaşmadı. Benim bağışıklık sistemim iyi. Orta Anadolu'da bir ahırda doğmuşum. Tabii ki, yine de aşı oldum” ifadesini kullandı.

Hessen eyaletinde 10 bin aşının ve devamında gelecek aşıların, aralıksız yapılacağı belirtildi. Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, “Aşı normale dönüş için çok önemli. Biz de ara vermeden bütün insanlarımızı aşılayacağız. Tatil, ara ve boşluk vermeden aşı tedariki yapacağız, aşılamayı bitireceğiz” diye konuştu.

İlginizi ÇekebilirMutasyona uğramış corona virüsü bulaşan kadın konuştu: Öldürücü bir hastalıkMutasyona uğramış corona virüsü bulaşan kadın konuştu: Öldürücü bir hastalık İlginizi ÇekebilirDünyada en çok sipariş edilen aşı geliyor: Yüzde 100 garantiliDünyada en çok sipariş edilen aşı geliyor: Yüzde 100 garantili
Almanya Corona Frankfurt hemşire Noel pazar tatil
Yayınlanma Tarihi:13:14,