Corona virüsü ile ilgili yeni iddialar: Yıllar önce bilmişler

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsüne karşı, bilim insanları henüz etkili bir yöntem geliştiremedi. Virüsle mücadele sürerken, çok farklı konular da tartışılıyor. Son dönemde gündeme gelen bir tartışma ise Kur'an-ı Kerim'den bir surenin ve iki tanınan kahinin sözlerinin bugünleri işaret ettiği ile ilgili…

MÜDESSİR SURESİ: ORADA 19 VARDIR

Kur'an-ı Kerim'den bir sure hayli ilgi çekici. Müdessir Suresi‘nin 27. Ayetinde “Sen bilir misin sekar (cehennem) nedir?” deniliyor ve devamında şunlar yer alıyor:

(28) Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz; (29) İnsanları kavurur. (30) Orada on dokuz görevli vardır.

Bugünlerde, “Covid-19'un, 19 sayısı daha önce işaret edilmiş” denilerek çok sık dile getirilen Müdessir Suresi'nin 10 – 30. Ayetleri'nin Diyanet İşleri Başkanlığı yorumunda (tefsirinde) şu ifadeler yer alıyor:

(10) İnkârcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür.

(11) Yarattığım o şahsı (cezalandırmak üzere) tek başına bana bırak!

(12-13) Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim;

(14-15) Önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi!

(16) (Daha fazla vermek mi?) Asla! Çünkü o bizim âyetlerimize karşı inatla direnmektedir.

(17) Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim!

(24) “Bu” dedi, “Olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir.

(25) Bu, insan sözünden başka bir şey değildir.”

(26) Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım.

(27) Sen bilir misin sekar (cehennem) nedir?

(28) Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz;

(29) İnsanları kavurur.

(30) Orada on dokuz görevli vardır.

NOSTRADAMUS VE BABA VANGA DA BİLDİ

NOSTRADAMUS: 1503 yılında Fransa'da dünyaya gelen Michel de Nostredame, 1503 yılında dünyaya geldi ve 60 yıl yaşadı. İlaç yapımı ve tıp eğitimi aldı. Şarbon hastalığını temiz hava, su ve bitkilerle tedavi etti. 1546-1547 yıllarında baş gösteren veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı.

Fransız hekim, eczacı ve astrolog Nostradamus o dönemler bile ‘gelmiş geçmiş en büyük kahin’ olarak anlatılıyordu. İşte Nostradamus'un, corona virüsünü işaret ettiği öne sürülen kehanetleri:

Büyük ekonomik güç düşecek ve uzun süre yükselemeyecek ve dünya büyük bir ekonomik durgunluğa girecek. 2020 yılında dünyanın iki büyük gücü arasında bir çatışma yaşanacak.

2020 yılında önemli bir kral ya da kraliçe tahtı bırakacak.

2025 yılına kadar Dünya’nın ekseni değişecek ve sadece depremlerden değil, eksen değişimine neden olacak sismik aktiviteler artacak.

BABA VANGA (VANGELİA PANDEVA DİMİTROVA): 1911'de o dönemde Osmanlı İmparatorluğu topraklarında bulunan Ustrumca'da dünyaya gelen Baba Vanga'nın asıl adı Vangelia Pandeva Dimitrova'dır. Milyonlarca insan, kör bir Bulgar mistik olan Baba Vanga'nın doğaüstü yetenekleri olduğuna inanıyor. 11 Ağustos 1996'da öldüğünde cenazesi devlet başkanları ile yüz binler uğurladı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; “Balkanların Nostradamusu” olarak anılan Baba Vanga, 11 Ağustos 1996'da 85 yaşında ölmeden önce 2020 yılı için de birtakım tahminlerde bulundu. Bunlardan corona virüsünü işaret ettiği sanılan ünlü bir tahmini ise şöyle;

“Ancak sarı ejder (Çin veya kimyasal/biyolojik silah olabileceği ön görülüyor) Alaska ve Kanada’yı aynı günlerde işgal edecek. Gelişleri çok da uzak değil. Ve sonra sarı toz yağmuru yağacak. Altın şehir yok edildiğinde bu olay başlayacak”