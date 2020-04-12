Corona virüsünde son durum: Sokağa çıkma yasağı işe yaradı

Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve 1.7 milyondan fazla insana bulaşan ve 109 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili bugün peş peşe açıklamalar geldi…

YÜZLERCE YILLIK GELENEK BİTTİ

Corona virüsü salgını dolayısıyla bugün Vatikan tarihinde ilk kez en boş Paskalya Günü’nü yaşadı… Papa Francis yüzyıllardır devam eden geleneği değiştirerek Paskalya ayinini internet üzerinden yayınladı.

Papa, Aziz Peter Bazilikası’nda boş meydana karşı ayini yönetirken gündem ile ilgili açıklamalar da yaptı. Katolik kilisesinde ilk defa bir Paskalya töreni internet üzerinden yayınlanırken Papa, “Avrupa Birliği, bölgedeki diğer ülkelere yardım etmeyi kabul etmezse dağılma riskiyle karşı karşıya kalır. Zaman farklılıkların öne çıkma zamanı değil çünkü bütün dünya acı çekiyor ve bu salgın karşısında birleşmeliyiz” dedi.

KOMŞUDA SAYI ARTIYOR

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Orta Doğu ülkesi olan İran'da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kıvanç Cihanpur, açıklamalarda bulundu.

Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 117 artarak 4 bin 474'e çıktığını açıklayan İranlı yetkili vaka sayısında da artış olduğunu söyledi.

Cihanpur, ülkedeki toplam corona virüsü vaka sayısının 71 bin 686 olduğunu duyurdu.

İSPANYA: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İŞE YARADI

İspanya’da son 24 saat içerisinde 619 insanın öldüğü açıklandı. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölüm sayısı 16.353’ten 16.972’ye çıktı. Ülke genelinde ise corona virüsü vaka sayısı 161 bin 852’den 166 bin 19’a çıktı.

İspanyol yetkililer cuma günü, son 3 haftanın en düşük seviyesi olan 510 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Bugün açıklanan veriler ile birlikte ülke genelinde son 3 gündür devam eden ölüm eğrisi tekrar yükseldi.

Fakat İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian’ın haberinde ülkede son dönemde uygulanan sıkı sokağa çıkma yasağının etkili olduğu belirtildi. Yeni ölüm ve vaka sayısındaki artışa rağmen günlük yeni vaka sayısının sadece yüzde 2.6 seviyesinde olduğu belirtilirken, Mart ayının sonunda bu oran yüzde 12 ve Mart ayının ortasında ise yüzde 20 seviyesindeydi. İspanya’da sokağa çıkma yasağı 26 Nisan’a kadar uzatılmıştı.

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İÇ SAVAŞ’TAN BERİ EN KÖTÜSÜ

Öte yandan İspanya’nın eski ekonomi bakanı olan şu anda Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak çalışan Luis de Guindos açıklamalarda bulundu.

de Guindos, “Covid-19 krizi, İspanya iç savaşından beri ülkenin karşılaştığı en ciddi ekonomik zorluk olacak” dedi.

ENDONEZYA’DA EN YÜKSEK GÜN

Endonezya’da da en yüksek vaka artışı yaşandı… Endonezya’da son 24 saat içerisinde 399 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. Güncel verilere göre ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 bin 241’e çıktı.

Yapılan açıklamada 46 kişinin de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtilirken, toplam ölüm sayısının 373 olduğu vurgulandı. Ülke genelinde önceki en yüksek günlük vaka sayısı 337’ydi.

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KUDÜS’TE KISITLAMA KARARI

Öte yandan İsrail hükümeti bugün yeni bir karar alarak Kudüs’ün bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ve sıkı önlemler almaya başladı.

Tarihi Eski Kent bölgesinin de dahil olduğu farklı bölgelerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, burada yaşayanlar sadece, “Çalışmak zorunda olanlar, sağlık hizmeti almak durumunda olanlar, birinci dereceden yakınların cenazesine katılacaklar, hukuki işlemlerini yapacaklar ya da önceden izin alınmış işlerini yapmak durumunda olanlar” sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Bugün başlayan yasaklar çarşamba gününe kadar devam edecek.

HİNDİSTAN’DA 910 YENİ VAKA

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da yapılan açıklamada güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada 910 yeni vakanın tespit edildiği ve corona virüsüne bağlı 34 yeni ölümün gerçekleştiği belirtildi.

Son verilerle birlikte ülke genelinde doğrulanmış corona virüsü vaka sayısı 8 bin 356’ya çıkarken, 273 kişi de yaşamını yitirdi.

Maharasthra eyaleti ve başkent Yeni Delhi’nin en çok vaka ve ölümün olduğu bölgeler olduğu belirtildi.

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AVRUPA KOMİSYONU: YIL SONUNA KADAR YAŞLILARLA İLETİŞİMİ KISITLAYIN

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuştu. von der Leyen, corona virüsünün aşısı bulunana kadar yaşlıların tecrit altında tutulması gerektiğini söyledi.

Bild’e açıklamalarda bulunan von der Leyen, “Bir aşı bulunamadığı sürece yaşlılarla iletişimimizi mümkün olduğu kadar kısıtlamalıyız” dedi.