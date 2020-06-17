Corona virüsünde yeni mucize olarak gösterilen ‘deksametazon’la yoğun bakımdan çıkan hasta anlattı: 1 haftada eve döndüm

Dünya genelinde 8 milyonu aşkın insana bulaşan corona virüsüne karşı aşı ve ilaç bulma çalışmaları aralıksız sürerken, İngiltere’den uluslararası kamuoyunun gündemine oturan bir haber geldi. Oxford Üniversitesi uzmanlarının çalışmasıyla ‘deksametazon’ adlı ilacın corona tedavisinde etkili olduğu savunuldu.

Oxford Üniversitesi’nden Peter Horby, ilacın yoğun bakımda tedavi gören her 8 hastadan en az 1’inin hayatını kurtarabileceğini söylerken, bunun şu ana kadar coronaya karşı en büyük buluş olduğunu öne sürdü.

İngiliz basını söz konusu ilaçla sağlığına kavuşan bir ismi manşetlerine taşıdı. Cambridgeshire’da yaşayan 69 yaşındaki Peter Herring, nisan ayı sonunda corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta güçlük çeken Herring’e oksijen desteği sağlandı.

24 SAAT KALMIŞTI

Solunum cihazına bağlanmasına ramak kala deksametazon tedavisi için gönüllü olan Herring, “Hastaneye gittiğimde nefes bile alamıyordum. Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyonum olduğu için endişeliydim. 15 yıl önce kolon kanseri de atlattığımı düşünürsek yüksek risk seviyesindeydim. Sağlık ekibi solunum cihazına bağlanmaktan 24 saat uzaklıkta olduğumu söyledi. Bunu kimse istemiyordu” dedi.

‘5 GÜNDE YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIM’



Tedavinin hayatını kurtardığını ifade eden Herring, “Nefes alıp vermem daha da kötüleşince ilacı kullanmaya başladık. 5 gün sonra yoğun bakımdan çıktım. 1 hafta sonra ise eve geri dönmüştüm. Şu an mükemmel hissediyorum, enerjim tamamen yerinde. Deksametazon verildiği için çok şanslı hissediyorum. Benim tedavi sürecimde kesinlikle fark yarattı” diye konuştu.