Corona virüsünden korkutan haber! 1370 kişiden ümit kesildi

Bin kişilik Wuhan’daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor. Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

CORONA İÇİN YAPILAN HASTANEDE KAVGA

Çin’in Wuhan kentinde Pazar günü başlayan 1300 ila 1500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin hızla tamamlanıp 5 Şubat’ta açılması planlanırken, inşaat alanındaki işçiler arasında kavga çıktı. O anlar başka bir kişi tarafından kameraya kaydedildi.

THY’nin 5 Şubat’tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minimum seviyeye indireceği Çin’den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu.

Mevcut turist gelişi devam ederken, haftalar itibariyle rezervasyon iptalleri ile bu rakamı 5 de bir seviyesine düşmesi bekleniyor.

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ÇİN’DEN TAHLİYELER SÜRÜYOR

Avustralya 600 vatandaşını Çin’den tahliye etme kararı aldı. Çin’den Avustralyalıları alacak olan uçaklar, bu kişileri Cristmist adalarında bir müddet karantinada tutup Avustralya’ya sokacak. Türkiye’den sonra Fransa, İngiltere, Almanya’da kendi vatandaşlarını Çin’den tahliye edecekler. (İHA)

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