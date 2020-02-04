Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsüne karşı geliştirilen ilacın testleri başladı

Çin’de Corona virüsüne karşı Rusya’da geliştirilen doğrudan etkili antiviral ilacın test edilmesine başlandı.

17:18 -
Haberler Dünya
Corona virüsüne karşı geliştirilen ilacın testleri başladı

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Sergey Krayevoy, Corona virüsüne karşı Rusya'da geliştirilen doğrudan etkili antiviral ilaç Triazavirin'i test etmeye başladığını belirtti.

Krayevoy ayrıca, Rus doktorların aşı oluşturmayı hızlandırmak için Rusya’da bulunan hastalardan doğrudan virüs suşu almayı henüz başaramadığını kaydetti.

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü salgını nedeniyle 427 kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla kişi virüs taşıdığı gerekçesiyle karantina altına alındı. Corona virüsü 20’den fazla ülkede en az 14 bin kişiyi etkiledi.

Corona virüsünün ilk belirtileri arasında yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal yer alıyor. İleri düzeyde ise zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve  ölümle sonuçlanabiliyor.

İLGİLİ HABERDünya Corona virüsü için teyakkuzda! Karantinadaki hastalar görüntülendiDünya Corona virüsü için teyakkuzda! Karantinadaki hastalar görüntülendi İLGİLİ HABERCorona virüsü ile mücadelede bilmeniz gerekenler! Çin'den gelen kargolarla Corona virüsü bulaşır mı?Corona virüsü ile mücadelede bilmeniz gerekenler! Çin'den gelen kargolarla Corona virüsü bulaşır mı?
Çin Dünya nefes darlığı Rusya Sağlık
Son güncelleme: 17:19 04.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more