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Corona yardımıyla Porsche ve Lamborghini almışlar

ABD'de 7 kişilik bir örgüt, 16 milyon dolarlık corona virüsü yardım paralarını sahte belgeler kullanarak üzerlerine geçirdi. Örgüt üyelerinin yardım paralarının büyük bir kısmıyla Lamborghini ve Porsche marka araba ile lüks evler satın aldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:51, 18/11/2020
Haberler Dünya
Corona yardımıyla Porsche ve Lamborghini almışlar

Daily News’te yer alan haberlere göre, Teksas eyaletinin Houston kentinde yaşayan 6 kişi, İllinois eyaletinde yaşayan bir adamla işbirliği yaparak harekete geçti ve ülkedeki bir destek programı aracılığıyla 30 milyon dolarlık kredi başvurusunda bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kişiler, sahte vergi ve ödeme belgeleri, banka hesap bilgileri ile resmi makamları yanıltacak başka doküman sunarak destek almak için başvuruda bulundu.

Bakanlık, başvurularda örgüt içindeki bir kişinin 86 yaşındaki annesi de dahil olmak üzere onlarca sahte çalışan için para talep edildiğini söyledi.

ABD'de, federal hükümet tarafından salgın sürecinde küçük işletmelere ve şirketlere destek vermek amacıyla açıklanan kredi destek paketinden 30 milyon dolar (231.3 milyon lira) talep eden şüphelilere 16 milyon doların (103.4 milyon lira) ödendiği belirtildi.

Yetkililer, olay sonrası İllinois’te 41 yaşındaki Siddiq Azeemuddin, Houston’da ise Amir Aqeel (52), Pardeep Basra (51), Rıfat Bajwa (51), Mayer Misak (40), Mauricio Navia (41) ve Richard Reuth (57) isimli kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Yakalananların her biri dolandırıcılıkla suçlanırken, Siddiq Azeemuddin ve Amir Aqeel’in ayrıca kara para aklama’dan da suçlandığı belirtildi. Öte yandan Lamborghini ve Porsche arabalar da dahil olmak üzere 45 mülke el konuldu.

Başsavcı Ryan Patrick, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Bazı dolandırıcılar para çalmak için en karmaşık planları oluşturuyor. Bu insanlar, yaratıcılıklarını ve çabalarını yararlı bir işe harcasalar ne kadar üretken olabileceklerini bir düşünün” ifadesini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:19:43,
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