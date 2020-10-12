Corona yasakları geri döndü! Avrupa’da önlem üstüne önlem: İngiltere’den üç aşamalı plan

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Yaz aylarında düşen vaka sayıları, son haftalarda yeniden artış göstermeye başladı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya geneli vaka sayısı 37.4 milyon, ölü sayı ise 1 milyon 76 bin olarak kayıtlara geçti. Ülkeler ikinci dalga endişesiyle önlem üstüne önlem almaya başladı.

RİSKE GÖRE AŞAMALAR

İNGİLTERE: Corona virüsünün yayılma hızının artış gösterdiği ülkelerden İngiltere’de üç aşamalı bir önlem planına geçilmeye hazırlanılıyor. ‘Yerel Covid Alarm Seviyeleri’ olarak bilinen sistemle bölgeler, orta, yüksek ve çok yüksek olarak risk seviyesine göre sınıflandırılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bugün detaylarını açıklayacağı sistemde en yüksek alarm seviyesine dahil edilecek tek bölgenin Liverpool olması bekleniyor. Uygulamaya girecek üç aşamadan ilki halihazırda ülkede uygulanan kurallardan oluşuyor.

Buna göre altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, saat 22.00’den itibaren restoran ve barlar kapanacak. Grup halinde yapılan sporlara yalnızca açık havada izin verilirken, düğün törenlerinde ise en fazla 15 davetliye müsade edilecek.

HANE DIŞINA KISITLAMA

İkinci aşamada, ilk aşamadaki önlemler aynen devam ederken, ek olarak ev buluşmalarına yasak getiriliyor. Aynı evde yaşayan kişiler dışındakilerin bir araya gelmesine izin verilmezken, iki hane halkının altı kişi kuralına dikkat ederek bahçede bulunmasına imkan verilecek.

Kısıtlamaların en ağır olduğu üçüncü aşamada ise vatandaşlar yalnızca iş, eğitim ve sağlık gibi zorunlu haller içinde bulundukları bölgeden ayrılacak ve gün bitmeden geri dönmeleri gerekecek. Geceyi dışarda geçirmek yasak kapsamına alınırken, hane halkının başka bir evdeki kişilerle içerde ya da dışarda bir arada bulunmasına müsade edilmeyecek.

Üçüncü aşamada getirilmesi muhtemel kısıtlamalara göre restoranların yalnızca paket servis yapmasına izin verilecek, barlar, spor salonları, güzellik merkezleri ve kuaförler kapatılacak.

GECE HAYATINA SINIRLAMA



ALMANYA: Almanya’da vakaların artış göstermesi üzerine başkent Berlin, Köln ve Frankfurt gibi şehirlerde gece hayatına sınırlama getirildi.

Berlin’de pek çok mağaza, restoran ve bara saat 23.00 ile 06.00 arası kapalı kalma şartı koyuldu. Köln ve Frankfurt’ta da benzer kısıtlama getirilirken, saat 22.00’den sonra alkol satışı yasaklandı. Kısıtlamaların en az 31 Ekim’e kadar süreceği belirtiliyor.

PARTİLER YASAKLANIYOR



İTALYA: Mart ayından sonra ilk kez yeniden günlük 5 bin vakanın üzerine çıkan İtalya’da da yeni kısıtlamalar getirilmeye hazırlanılıyor. Sağlık Bakanı Roberto Speranza çocuk ya da yetişkin ayırt etmeksizin partilerin yasaklanabileceğini, başkent Roma’da restoran ve barların çalışma saatlerine düzenleme getirilebileceğini söyledi. Ülke genelinde geçtiğimiz hafta açık havada maske takma zorunluluğu getirilmişti.

OHAL KRİZ ÇIKARDI



İSPANYA: Başkent Madrid’de geçtiğimiz günlerde alınan OHAL kararı büyük tartışma yarattı. Mahkeme tarafından iptal edilen OHAL hükümet tarafından tekrar ilan edildi. Bu kapsamda şehir dışına çıkışlar zorunlu haller dışında yasaklanırken, restoran, bar ve mağazalara 15 günlük kısıtlama getirildi.

FRANSA: Fransa’da Lyon, Grenoble, Saint-Etienne ve Lille, başkent Paris gibi maksimum alarm seviyesi verilen yerler arasına katıldı. Bu bölgelerde barlar kapatılırken, restoranlara ise açık kalabilmeleri için katı kurallar getirildi. Ülkede yeni kısıtlamalar vaka sayısında oranın 100 bin kişide 250’ye çıkması üzerine devreye girdi.