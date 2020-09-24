ABD’de korkutan araştırma! Virüs mutasyon geçirdi: Corona artık daha bulaşıcı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona adım adım yaklaşıyor. İkinci dalga paniği dünyanın dört bir yanını sararken, ABD’de çok çarpıcı bir araştırmanın sonuçları yayınlandı.

ABD’nin Houston kentindeki Methodist Hastanesi uzmanları, corona virüsünün yapısı açısından ilke imza atan bir çalışma gerçekleştirdi.

ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ DEĞİŞMEDİ



7 milyon kişinin yaşadığı şehirde, salgının ilk dönemlerinde hastalığa yakalanan kişiler ile son haftalarda corona olan kişilerden alınan örnekler incelendi. 5 bin virüs genomunu mercek altına alan uzmanlar, ikinci dalganın mutasyon geçirmiş corona virüsü olduğunu öne sürdü.

Virüsün hücrelere girişini sağlayan ‘iğne’ benzeri yapıların sayısının arttığı gözlemlenirken, bu durumun bulaşıcılığı artırdığı belirtildi. Uzmanlar buna karşın virüsün öldürücülüğü konusunda kayda değer bir değişim yaşanmadığını savundu.