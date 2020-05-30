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Corona zengin fakir dinlemiyor! İsviçre’de yardım paketi için uzun kuyruklar oluştu

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ekonomik olarak da birçok sıkıntıya yol açtı. Refah düzeyi en yüksek ülkelerden İsviçre'de yardım paketleri için uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti.

Ali GÜLEN
12:50 -
Haberler Dünya
Corona zengin fakir dinlemiyor! İsviçre’de yardım paketi için uzun kuyruklar oluştu

Corona virüsünün yarattığı kriz dünyanın her yerinde büyük ekonomik sorunlara neden oldu. Ekonomik refah seviyesinin yüksekliğiyle bilinen İsviçre de bu durumdan etkilenirken binlerce kişi işsiz kaldı.

Cenevre’de bu ay başında başlatılan ve üçüncüsü dün yapılan gıda paketi dağıtımına ilgi çok büyük oldu.

Dağıtılan paketler.

‘Dayanışma Kervanı-Caravane de la Solidaritee’ tarafından gerçekleştirilen organizasyonda dağıtım merkezi önünde uzun kuyruklar oluşurken, birçok kişi paketler tükenince eli boş dönmek zorunda kaldı.

ÜRETİM YÜZDE 25 DÜŞTÜ

Corona salgını nedeniyle alınan önlemler İsviçre'nin üretimini yüzde 25 düşürdü. İşsizlik oranı yüzde 2.3'ten, yüzde 4'e çıktı. Ülke bir durgunluğun içinde ve işsizliğin daha da artması bekleniyor.

Serbest meslek sahiplerinin yüzde 77'si krizden olumsuz etkilendi. Yüzde 18 serbest meslek çalışanı işyerini kapattı. Çalışanların yüzde 54'ü kısa çalışma modeline geçti.

Corona Dünya İsviçre
Son güncelleme: 13:01 30.05.2020
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