Coronanın diğer yüzü! Yolda doğum yaptı… Kucağında bebeğiyle 160 kilometre yürüdü

Corona virüsü dünyanın dört bir yanında etkisini sürdürürken, aldığı canların yanı sıra milyonlarca insanı da işinden etti. Hindistan’da corona virüsü yasakları kapsamında işsiz kalan binlerce kişi, yollara düşerek günlerce yürüdükten sonra yaşadıkları bölgeye dönmeye çalışıyor.

Onlar arasından hamile bir kadının hikayesi uluslararası medyanın da gündemine oturdu. Adı açıklanmayan kadın, kocası ve dört çocuğuyla birlikte Nashik şehrinden yola çıktı.

İş ve kalacak yerleri olmadığı için Madya Pradeş eyaletine bağlı Satna şehrindeki evlerine doğru yürümeye başladılar. Yolculuk sırasında sancıları tutan kadın, bir kız bebek dünyaya getirdi. Yola devam eden aile eyalet girişindeki kontrol noktasında durduruldu.

4 GÜN SONRA ULAŞTI



Aileyi durduran Kavita Kanesh isimli görevli, “160 kilometre yürüyüp buraya ulaştıklarında bebek dört günlüktü. Anne doğum yaptıktan sonra yalnızca 1.5 – 2 saat durup sonra yeniden yola koyulmuşlar. Ne paraları ne de araçları vardı. Kimse de onları getirmek için almamış” dedi.

Aile karantina merkezinde gözetim altına alınırken, anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Hindistan’da 78 bin vaka kayıtlara geçerken 2 bin 551 kişi hayatını kaybetti.