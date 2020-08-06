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Dışişleri Bakanlığı’ndan Mısır ve Yunanistan’a sert yanıt!

Mısır ve Yunanistan'ın ekonomik münhasır bölge anlaşması imzalamasının ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sozcu.com.tr
18:46 -
Haberler Dünya
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mısır ve Yunanistan’a sert yanıt!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır.

*Sözde sınırlandırılan alan, Birleşmiş Milletler'e de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır.

*2003 yılında GKRY ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 km2'den vazgeçen Mısır, Yunanistan'la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de, yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır.

*Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gaspedilmeye çalışılmaktadır.

*Türkiye'nin, sözkonusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur.

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Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanlığı Libya Mısır Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 19:00 06.08.2020
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