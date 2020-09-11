Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Doğu Akdeniz krizini çözmek için Pompeo devreye giriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Cumartesi günü Rum Kesimi'ne gideceği ve Doğu Akdeniz'deki krizi çözmek için adımlar atacağı açıklandı. Pompeo, "Yunanistan, Rum Kesimi ve Türkiye bu konuyu diplomatik ve barışçıl bir şekilde çözmeli" dedi.

Sozcu.com.tr
08:51 -
Haberler Dünya
Doğu Akdeniz krizini çözmek için Pompeo devreye giriyor

Fransız haber ajansı AFP, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun hafta sonunda Rum Kesimi’ne giderek krizi çözmek için temaslarda bulunacağını yazdı.

Katar’ın başkenti Doha’ya Afganistan ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine arabuluculuk yapmak için gitmek üzere yola çıkan Pompeo, Cumartesi günü Doğu Akdeniz’deki krizi çözmek için görüşmeler yapacağını söyledi. Geçen haftalarda Rum Kesimi’ne uygulanan silah ambargosunu kaldıran ABD’nin Dışişleri Bakanı “Yunanistan, Türkiye ve Rum Kesimi bu krizi barışçı ve diplomatik bir şekilde çözmeli” dedi.

Pompeo, görüşmelerin somut adımlar atılarak ilerlemesini istediğini dile getirerek bölgedeki askeri varlıkların da geri çekilmesinin önemli bir kriter olacağını söyledi.

ABD Cumartesi Dışişleri Bakanı Haber Katar Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 08:56 11.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more