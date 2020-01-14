Donald Trump’ın azil süreciyle ilgili yeni gelişme! Kritik oylama yarın…

CNN’de yer alan habere göre, ABD’de yarın yapılacak oylamayla azil sürecini yönetecek yetkililer belli olacak. Oylamanın ardından, Trump hakkındaki azil maddeleri Senato’ya gönderilecek.

Nancy Pelosi, geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nadler’e, azil maddelerinin Senato’ya gönderilmesi ve süreci yönetecek yetkililerin atamaları konusunda hazır olmasını talep ettiği bir mektup göndermişti.

Pelosi yaptığı açıklamada, her senatörün ABD yasalarına ve kurallarına tarafsız bir adalet sağlamak için yemin ettiğini hatırlatarak “Her senatör, şimdi bir seçim yapmak zorunda. Ya başkana sadık olacaklar ya da anayasaya” ifadelerini kullanmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ardından Trump hakkındaki azil soruşturması Senato’ya gelecek. Cumhuriyetçilerin çoğunluğa sahip olduğu Senato'da azil soruşturmasında Trump lehine bir karar çıkması bekleniyor.

Cumhuriyetçi senatörler Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ardından ABD Başkanı Trump'a destek mesajı vermiş ve duruşma sırasında yeni bir tanık dinlenmeyeceğinin sinyalini vermişti.Önceki yıl yapılan ara seçimler sonucunda Senato'da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor.

AZİL SÜRECİ

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, eski başkan yardımcısı ve Demokratlar'ın gelecek yıl yapılacak seçimlerde en güçlü aday adaylarından biri olan Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmasını istediği iddiasıyla azil süreci başlatılmıştı.