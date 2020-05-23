DSÖ açıkladı: Afrika’da corona salgını farklı bir seyre işaret ediyor

54 ülkeden alınan verilere göre, Cumartesi günü itibariyla 103 bin 933 tespit edilmiş corona virüsü vakası bulunuyor. Can kaybı ise bugün itibariyla 3 bin 183.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bu veriler, kıta için öngörülen felaket senaryosunun gerisinde olunduğunu ortaya koyuyor.

DSÖ elde edilen veriler üzerinden yaptığı “farklı gidişat” ifadesine ek olarak “Afrika’da vaka sayıları dünyanın diğer bölgelerinde görüldüğü gibi katlanarak çoğalmadı, yüksek ölüm verileri kaydedilmedi” değerlendirmesini yaptı.

100 bin vaka özelinde, Avrupa’da beş bine yakın ölüm kaydedilirken, Afrika’da bu veri üç bin civarında.

Yapılan değerlendirmeler, Afrika’nın en genç nüfusa sahip olan kıta olmasının, salgının etkileri noktasında olumlu sonuçlar elde edilmesinde rol oynadığını ortaya koyuyor.

Kıtanın yüzde 60’ı 25 yaşın altında. Avrupa genelinde kaydedilen ölümlerin yüzde 95’i, 60 yaşın üzerindeki kişileri kapsıyor.

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