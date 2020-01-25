Dünya basını Elazığ depremini böyle gördü: Çok güçlü, çok korkunç!

Elazığ’da dün akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya’da da 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Bölgede yüzlerce artçı sarsıntı kaydedilirken, şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti, 1000’den fazla kişi ise yaralandı.

Dünya basını da gözünü Türkiye’ye çevirirken, İngiliz Reuters haber ajansı, dün akşam saatlerinde ‘Türkiye’nin doğusunda güçlü deprem’ başlığıyla sarsıntıyı duyurdu. Bölgeden çok sayıda fotoğraf geçen ajans, enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarını da abonelerine servis etti.

Depremzedelerin ifadelerine yer verilen haberde, 32 yaşındaki bir adamın, “Evlerimiz zarar gördü. İçeri giremiyoruz” sözleri aktarıldı.

HAVA ŞARTLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times da depreme akşam saatlerinden itibaren internet sitesinde yer verdi.

‘Deprem Türkiye’nin doğusunu vurdu’ başlıklı haberde, kurtarma çalışmaları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerinin yanı sıra bölgedeki hava şartlarına da dikkat çekildi. Elazığ’da 2010’da yaşanan deprem hatırlatılırken 61 kişinin yaşamını yitirdiği vurgulandı.

İRAN, SURİYE VE LÜBNAN İDDİASI

ABD merkezli CNN International da depremle ilgili gelişmeleri bölgedeki muhabirleri aracılığıyla anbean aktardı. İran, Suriye ve Lübnan’da da depremin etkilerinin yaşandığı öne sürülürken, Türkiye’de 500 bini aşkın insanın sarsıntıyı çok güçlü bir şekilde hissettiği belirtildi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian ve Dail Mail de depremi okuyucularına duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin verilerinin aktarıldığı haberlerde, sarsıntının yaşandığı anlar ve kurtarma çalışmalarından videolar yayınlandı.

‘MOBİLYALAR ÜZERİMİZE DÜŞTÜ’

Fransız Le Monde, gazetesi AFP ajansına konuşan depremzedelerin görüşlerine ağırlık verdi. 47 yaşındaki Melahat Can, “Çok korkunçtu. Mobilyalar üzerimize düştü. Birkaç gün şehir dışında kalacağız” derken, “68 yaşındaki Zekeriya Güneş ise, “Herkes sokaklara çıktı. Çok güçlüydü, çok korkutucuydu” ifadelerini kullandı. Fransız gazete, 1999’daki Marmara Depremi’ni ve Eylül ayında İstanbul’da yaşanan 5.7’lik sarsıntıyı da hatırlattı.

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye’deki depremin Yunanistan’a olası etkilerini içeren bir habere yer verdi. Depremin Yunanistan’ı da kapsayan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda gerçekleşmediği belirtilen haberde, ekstra bir risk faktörünün bulunmadığı ifade edildi.