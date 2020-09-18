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Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 30 milyonu aştı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisini alan corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Son verilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 30 milyon 230 bin 927’ye, toplam can kaybı 948 bin 264’e ulaştı. Corona virüsünü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 21 milyon 937 bin 180’e yükseldi.

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Haberler Dünya
Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 30 milyonu aştı

ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya'da 1 milyondan fazla Covid-19 vakası bulunuyor. Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor.

ABD'de şu ana kadar 6 milyon 844 bin 174 kişide corona virüsü tespit edilirken 201 bin 736 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

ABD’nin ardından en fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da 5 milyon 205 bin 760'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bin 340'a ulaştı.

BREZİLYA’DA 4 MİLYON, RUSYA’DA 1 MİLYONDAN FAZLA VAKA

Salgından en fazla etkilenen üçüncü ülke olan Brezilya'da şu ana kadar 4 milyon 430 bin 227 kişide Covid-19 tespit edilirken 134 bin 363 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın ardından gelen Rusya'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 85 bin 281'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 61'e ulaştı. (İHA)

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