Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 30 milyonu aştı

ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya'da 1 milyondan fazla Covid-19 vakası bulunuyor. Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor.

ABD'de şu ana kadar 6 milyon 844 bin 174 kişide corona virüsü tespit edilirken 201 bin 736 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

ABD’nin ardından en fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da 5 milyon 205 bin 760'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bin 340'a ulaştı.

BREZİLYA’DA 4 MİLYON, RUSYA’DA 1 MİLYONDAN FAZLA VAKA

Salgından en fazla etkilenen üçüncü ülke olan Brezilya'da şu ana kadar 4 milyon 430 bin 227 kişide Covid-19 tespit edilirken 134 bin 363 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın ardından gelen Rusya'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 85 bin 281'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 61'e ulaştı. (İHA)

İLGİLİ HABER Dünya Sağlık Örgütü'nden Avrupa ülkelerine corona virüsü uyarısı