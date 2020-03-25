Dünyanın gözü kulağı corona aşısında! İşte en çok hayat kurtaran buluşlar

Termometre: Gabriel Fahrenheit 1716’da ilk modern termometreyi bularak, ateşli hastalıkların tedavisinin önünü açtı.

Aşı: İngiliz cerrah Edward Jenner, 1796’da çiçek hastalığına karşı ilk kez aşı yöntemini kullandı. Jenner’ın çalışmaları, ilerleyen yıllarda salgın hastalıklara karşı geliştirilecek aşıların öncüsü oldu.

Anestezi: 19. yüzyılın ortasına kadar ameliyat, hasta ve doktorlar tarafından en son seçenek olarak görülüyordu. Modern dönemde tıbbi müdahalelerde anesteziyi bulan isim William T. G. Morton, 1846 yılında bu yöntemle boyun tümörü ameliyatı gerçekleştirdi.



Aspirin: Alman kimyager Felix Hoffmann, eklem hastalıkları bulunan babasının tedavisi için 1897’de aspirini geliştirdi.

Penisilin: İskoç bilim insanı Sir Alexander Fleming tarafından 1929’da keşfedilen penisilin, 1942 tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlandı.

Organ nakli: İlk başarılı organ nakli 1954 yılında Dr. Joseph Murray tarafından yapıldı. Boston’da yapılan operasyonda ikiz kardeşler arasında böbrek nakli gerçekleştirildi.

Kök hücre terapisi: Ernest A. McCulloch ve James E. Till tarafından 1960’lı yıllarda Kanada’da geliştirildi.

Bilgisayarlı Tomografi: Allan McLeod Cormack ve Godfrey Hounsfield tarafından geliştirilen BT sayesinde tanı ve tedavide çığır açıldı. Hounsfield 1979’da çalışmasıyla Nobel ödülü aldı.