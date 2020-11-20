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Efsanelerin eşyaları açık artırmada: Elvis’in yüzüğüne servet dökecekler

ABD'de birbirinden ünlü isimlerin eşyaları açık artırmaya çıkıyor. Satılacak eserler arasında Elvis Presley'nin elmas yüzüğü ve Muhammed Ali'nin boks eldiveni de bulunuyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:52, 20/11/2020
Haberler Dünya
Efsanelerin eşyaları açık artırmada: Elvis’in yüzüğüne servet dökecekler

ABD’de son yılların en özel açık artırmalarından biri gerçekleşmek üzere. 300’den fazla eserin içinde birbirinden ünlü isimlerin eşyaları da 28 Kasım’da satışa çıkarılacak.

Michael Jackson’ın eldiveni.

O isimler arasında müzik dünyasının efsanelerinden Elvis Presley ve Michael Jackson ile spor efsanelerinden Muhammed Ali de yer alıyor.

Muhammed Ali’nin eldiveni.

GWS Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilecek açık artırmadaki en gözde parçanın Presley’nin elmas yüzüğü olması bekleniyor. Daily Mail’in haberine göre yüzüğe 500 bin dolar ile 1 milyon dolar (3.8 milyon TL – 7.6 milyon TL) arası bir para ödenmesi bekleniyor.

Arthur Miller’ın çantası.

Merakla beklenen diğer eşyalar arasında boks efsanesi Muhammed Ali’nin eldiveni, Marilyn Monroe’nun son eşi Arthur Miller’a ait özel yapım bir çanta ve Michael Jackson’ın kristallerle donatılmış eldiveni de bulunuyor.

Yayınlanma Tarihi:16:50,
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