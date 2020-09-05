El dezenfektanı kabusu oldu! Bir anda alevler içinde kaldı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken maske ve el dezenfektanı gibi ürünler hayatın olmazsa olmazı haline geldi.
ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Kate Wise isimli kadın ise dezenfektan nedeniyle neredeyse ölümden döndü. Wise, el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektanın içindeki alkolün etkisiyle tüm vücudu alev aldı.
Saniyeler sonra alevler içinde kalan Wise hastaneye kaldırıldı. Yanık tedavisi gören kadın uzun süre yoğun bakımda kaldı. Uzmanlar içinde alkol bulunduran çoğu dezenfektanın yanıcı olabileceğine karşı uyarıda bulundu.