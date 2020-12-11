Erdoğan’ın okuduğu şiire İran’dan tepki

Erdoğan’ın Bakü’de Azerbaycan ve İran sınırındaki toprakların yeniden birleşmesini içeren şiir üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Büyükelçi Örs’ün çağrılarak, Türkiye’den “acilen açıklama beklendiğinin” bildirildiğini duyurdu.

Hatipzade, “Topraklar üzerinde hak iddia edilen, yayılmacı imparatorlukların çağının yıllar önce sona erdiğinin” Büyükelçi Örs’e bildirildiğini söyledi.

İran Dışişleri Sözcüsü Hatipzade, ülkenin toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir müdahaleye izin verilmeyeceğini de ekledi.

CEVAD ZARİF: ERDOĞAN’IN HATALI OLARAK ANLATTIĞI ŞEY…

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ kutlama törenine katılan Erdoğan'ın okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in de tepkisini çekmişti.

Zarif, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bakü’de hatalı olarak anlattığı şeyin, Aras’ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmemiş. O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba?” dedi.

Erdoğan, Bakü'deki konuşmasında Şair Bahtiyar Vahapzade’nin “Topraktan pay olmaz” şiirinden bir bölüm okumuştu.

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