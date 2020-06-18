Ermenistan eski Devlet Başkanı Koçaryan 4 milyon dolar kefaletle serbest kaldı

Ermenistan mahkemesi on yıl boyunca Ermenistan Devlet Başkanlığı görevini yürüten Koçaryan’ın avukatlarının kefalet teklifini kabul etti.

Koçaryan 2008 yılında ülkede düzenlenen muhalif protestolara sert karşılık vermişti ve en az 10 kişi ölmüş birçok kişi de çeşitli şekillerde yaralanmıştı.

Gösterilerden 10 yıl sonra 2018’de açılan dava sonucunda Koçaryan göstericilere yönelik şiddeti körüklediği iddiasından suçlu bulunmuştu.

Koçaryan’ın ödeyeceği 4.2 milyon dolarlık kefalet yaklaşık 2 milyon Ermenistan Dramına denk geliyor.