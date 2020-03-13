Fas’taki ilk Corona virüsü vakası iyileşti!

Fas’taki ilk Corona virüsü vakasının doğrulandığı 3 Mart tarihinden itibaren her gün yazılı açıklamalarla halkı bilgilendiren Fas Sağlık Bakanlığı, İtalya’dan 27 Şubat tarihinde Fas’a gelen ve 3 Mart tarihinde Corona virüsü taşıdığı doğrulanan ilk vakanın iyileştiğini ve bugün itibariyle tedavisinin tamamlandığını duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar ülkede 7 vaka tespit edildiği, ilk vakanın bugün iyileştiği, iki numaralı hasta olan 89 yaşındaki Faslı kadının hayatını kaybettiği, Senegal kökenli 1 Fransa vatandaşı ve 3 kişilik Fransız ailenin gördükleri tedaviye olumlu cevap verdikleri ama 65 yaşındaki 1 hastanın ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

BULGARİSTAN’DA VAKA SAYISI YÜKSELDİ

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bugün tespit edilen vakaların 40 yaşın üzerinde olduğunu belirtti.

Dün gece bir ay süreyle ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yarından itibaren gıda satan mağazalar ve eczaneler dışındaki tüm alışveriş yerleri kapalı kalacak.

Tedbir amaçlı 14 günlük süreyi evlerinde geçirmeyen vatandaşların ise polis zoruyla prosedüre uymalarının sağlanacağı kaydedildi.

AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN SINIRLARINI KAPATTI

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’da yeni tip Corona virüsüyle ilgili oluşabilecek tehlike yüzünden Gürcistan ile Azerbaycan'ın ortak kararı iler sınır kapılarını 14 Mart itibariyle 10 süreyle kapatma kararı alındığı belirtildi.

Azerbaycan’da bulunan Gürcistan vatandaşları ile Gürcistan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.

TOPLU ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Azerbaycan’da, yeni tip virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alınıyor.

Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi. İHA