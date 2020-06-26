Fransa, Almanya ve İtalya’dan Türkiye karşıtı Libya açıklaması!

Fransa, Almanya ve İtalya gece yarası yaptıkları ortak açıklama da Libya’daki bütün tarafları ateşkese çağırdı. Açıklamada 5+5 komitesinin ateşkes müzakerelerine bir an önce başlamasının umulduğu da ifade edildi.

Fransa daha önce Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne yaptığı yasal desteği eleştirmiş ve darbeci Hafter yönetimi ile darbeci Sisi’ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletlerin Libya’daki darbeci Hafter güçlerine destek sağladığı biliniyor. Reuters