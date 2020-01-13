Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da avukatlar anayasa fırlattı

Paris yönetiminin emeklilik planlarıyla ilgili yasa tasarısını protesto eden Fransızlara Lyon'daki avukatlar da katıldı. Avukatlar, ellerindeki anayasa ve ceza kanunu ile ilgili kitap ve belgeleri fırlatarak, "S.O.S." işareti yaptı.

13:32 -
Haberler Dünya
Fransa’da avukatlar anayasa fırlattı

Fransa’da aylardır devam eden hükümet karşıtı gösterilere Lyon’daki avukatlar da katıldı. Emeklilik hakları ve yaşıyla ilgili değişikliklerin uygunsuz olduğunu dile getiren avukatlar greve başladı.

Fotoğraf: Reuters

Greve giden Lyonlu avukatlar yüzünden duruşmalar yapılamazken, adliyede bir araya gelen avukatlar slogan attı. Çok sayıda avukat yanlarında getirdikleri ceza hukuku, anayasa ve ticari hukuk kitap ve belgelerini yere attı.

Avukatlar yere atılan kırmızı kapaklı anayasalardan, Mors alfabesinde yardım çağrısı anlamına gelen SOS ifadesini yazdı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more