Fransa’da avukatlar anayasa fırlattı

Fransa’da aylardır devam eden hükümet karşıtı gösterilere Lyon’daki avukatlar da katıldı. Emeklilik hakları ve yaşıyla ilgili değişikliklerin uygunsuz olduğunu dile getiren avukatlar greve başladı.

Greve giden Lyonlu avukatlar yüzünden duruşmalar yapılamazken, adliyede bir araya gelen avukatlar slogan attı. Çok sayıda avukat yanlarında getirdikleri ceza hukuku, anayasa ve ticari hukuk kitap ve belgelerini yere attı.

Avukatlar yere atılan kırmızı kapaklı anayasalardan, Mors alfabesinde yardım çağrısı anlamına gelen SOS ifadesini yazdı.