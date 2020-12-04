Fransa’da skandal olay: 300’den fazla çocuğu istismar eden cerrahın cezası belli oldu

Fransa’da görülen dava, ülkede tartışmalara neden oldu. Joel Le Scouarnec adlı cerrah, 1986-2014 yılları arasında 312 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası aldı.

Soruşturma kapsamında savcılar, cerrahın çocuklarla ilgili cinsel istismar sahnelerini detaylandırdığı günlükler buldu. Ancak Le Scouarnecın bunların bir fantezi unsuru olduğunu iddia etti.

Bu hafta Fransa’nın Saintes kentinde görülen davada, cinsel istismar suçlarını kabul eden Le Scouarnec, hapis cezası aldı.

Le Scouarnecin 2017 yılında cinsel istismarına maruz kalan çocuklardan birinin avukatı Francesca Satta, “Tatmin olduk. Bu adil bir ceza” ifadelerini kullandı.

Le Scouarnecin kararın açıklanmasının ardından, “Bağışlanma veya merhamet istemiyorum, sadece yeniden daha iyi bir insan olma hakkı istiyorum” dediği aktarıldı. (DHA)

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