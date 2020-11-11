FT: Joe Biden’ın gelmesi, Erdoğan ve Selman’ın kaybetmesi anlamına geliyor

Trump’ın itirazlarına rağmen 20 Ocak 2021’de resmen ABD’nin yeni başkanı olmaya hazırlanan Joe Biden’ın gelişi uluslararası kamuoyunda gündem oldu… Birçok medya kuruluşu ve akademisyen Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte dünya düzeninde ne gibi değişimler olacağıyla ilgili kapsamlı analizler ve öngörüler yaparken İngiltere’nin en köklü gazetelerinden Financial Times kapsamlı bir haber hazırladı.

Gazetenin internet sitesinde bugün yayınlanan makalede, “ABD Başkanı, küresel siyasette ve diplomaside tonu belirler. Oval Ofis’te kullanılan dil ve yaklaşım kısa bir süre içerisinde dünyanın farklı bölgelerindeki siyasetçiler tarafından kullanılır. Birçok ülke, dünyanın en güçlü ülkesiyle dostça ilişkiler kurmak ister” yorumu yapıldı.

Gazete, Trump’ın kullandığı “fake news” (Türkçesi yalan haber) ifadesinin İsrail’de Binyamin Netanyahu ve Brezilya’da Jair Bolsonaro tarafından sık sık kullanıldığını aktarırken, “Donald Trump gibi kalıpların dışına çıkan bir başkan Amerika dışında destekçi elde etti. Trump’ın liberal elitler diye küçümsediği grup da dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin destekçileri ve İngiltere’de Brexit’i savunanlar bu ifadeyi sık sık kullandı” ifadesi kullanıldı.

Trump’ın seçimi kaybetmesine en çok sevinenlerin Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte birçok AB ülkesi olduğunu yazan Financial Times muhabiri Gideon Rachman, “Birçok AB lideri ikinci bir Trump döneminin ABD’nin NATO’dan ayrılması ve AB’yi karşısına alması anlamına geleceğinden endişe ediyordu” diye yazdı.

Gazete, Biden’ın zaferinin kazanan ve kaybedenleri ile ilgili de bir rapor hazırladı. Financial Times’ın haberinde, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonuçtan zarar gören ve kaybedenler listesinde yer aldı.

“TRUMP, TÜRKİYE’YE KALKAN OLMUŞTU”

Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazılan paragrafta ise, “Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve Donald Trump, doğal bir uyum içerisindeydiler ve etkileşimsel bir siyasete sahiplerdi. ABD Başkanı, Rusya’dan hava savunma sistemi alan Türkiye’ye finansal yaptırım uygulanmaması için kalkan oldu. Daha önce Sayın Erdoğan’a otokrat diyen Biden’ın stratejik olarak çok büyük öneme sahip olan ve Suriye, Irak ve İran’la sınırı bulunan NATO üyesini kaybetmemek için yaklaşımını dengelemesi gerek. Fakat analistler, Trump’ın aksine Biden’ın Türkiye Cumhurbaşkanı için kişisel bir iyilik yapmasının olası olmadığını söylüyor” ifadesi kullanıldı.

Financial Times’ın makalesinde, Biden’ın zaferi sonrasında “kazananlar” safında yer alan isimler ise İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Venezuela lideri Maduro ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez gösterildi.