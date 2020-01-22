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Gençler arasında virüs gibi yayılıyor! Sosyal medyada viral oldu, uzmanlar uyardı!

Sosyal medyada giderek bir akım haline gelen 'challenge' (meydan okuma) videoları, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Son günlerde hızla yayılan 'mısır gevreği' meydan okuması uzmanları harekete geçirdi.

Sozcu.com.tr
11:45 -
Haberler Dünya
Gençler arasında virüs gibi yayılıyor! Sosyal medyada viral oldu, uzmanlar uyardı!

Video paylaşım uygulaması ‘Tiktok’ta yayılan ve ‘mısır gevreği meydan okuması’ (Cereal Challenge) olarak adlandırılan videolarda, bir kişi yere uzanan arkadaşının ağzına süt dolduruyor. Ardından sütün üzerine de mısır gevreği döken meydan okuyan kişi, arkadaşı sütü püskürtmeden gevreği yemeye çalışıyor.

Youtube fenomeni Bretman Rock da akıma katılanlar arasındaydı.

Söz konusu video sosyal medyada bir anda virüs gibi yayılırken, meydan okumayı uygulayan binlerce kişi görüntülerini paylaştı. Birçok kişi kısa süre içinde öğürerek sütü püskürtürken, uzmanlar bu akımın tehlikelerine dikkat çekti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bir uyarı yayınladı. Yapılan denemenin boğulmaya bağlı olarak ani ölümlere yol açabileceği belirtilen uyarıda, bunun yanı sıra ciddi solunum yolu enfeksiyonlarının da ortaya çıkabileceği vurgulandı.

Kim Benshimon adlı kullanıcının paylaştığı video.

Uzmanların yanı sıra sosyal medyada da bu akımdan şikayet edenler baş gösterdi. Birçok kişi meydan okumayı ‘aptalca’ ve ‘mide bulandırıcı’ olarak nitelendirdi.

Son güncelleme: 11:50 22.01.2020
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