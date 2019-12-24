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Sosyal medya şimdi de bu videoyla ikiye bölündü… Adamın yüzü nereye dönük?

Sosyal medyayı ikiye bölen tartışmalara bir yenisi eklendi. İlk olarak TikTok'ta daha sonra Twitter'da hızla yayılan görüntüdeki kişinin binaya mı yoksa kameraya doğru mu sallandığı merak konusu oldu...

Sozcu.com.tr
10:20 -
Haberler Dünya
Sosyal medya şimdi de bu videoyla ikiye bölündü… Adamın yüzü nereye dönük?

2010’lu yıllarla beraber sosyal medya kullanımı zirve yaparken, viral olan görüntülerde de patlama yaşandı. Bu noktada zaman zaman kullanıcıları ikiye bölen durumlar da yaşanıyor.

2014’te ünü onlarca ülkeye yayılan meşhur elbise bu akımı başlatanlardan biri.

Renkleri tartışma yaratan elbise.

Elbisenin sarı-beyaz mı yoksa siyah-mavi mi olduğu tartışmaları günlerce sürmüş, her iki taraf da birbirini ikna etmek için büyük çaba sarf etmişti.

Kimi zaman bu tartışmalar ses kayıtları üzerinden de yapıldı. 2018’de hızla yayılan bir ses kaydında ise Yanny mi Laurel mi dendiği uzun süre konuşulmuştu.

İnternet dünyasının son bombası ise bir salıncak videosu. Söz konusu videodaki kişi bir binanın önünde sallanırken görülüyor. Buraya kadar ihtilaflı bir durum yok. Ancak videoyu izleyen binlerce kişiyi ikiye bölen konu ise, salıncaktaki kişinin yüzünün binaya doğru mu yoksa kameraya doğru mu dönük olduğu.

Peki sizce videodaki adam hangi yöne doğru sallanıyor?

Son güncelleme: 10:26 24.12.2019
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