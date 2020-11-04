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Gözler bu eyaletlerde: Oy sayım işlemi devam ediyor

ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'da seçimlerle ilgili tartışma yaratan açıklamalarının ardından gözler kritik eyaletlere çevrildi. Georgia, Nevada ve Pennsylvania gibi eyaletlerde daha sayılan oylar kadar oyun da beklediği görülüyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:50, 04/11/2020
Haberler Dünya
Gözler bu eyaletlerde: Oy sayım işlemi devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 1 saat önce Beyaz Saray’da yaptığı, “Seçimi kazandım. Hile karıştırmaya çalıştılar” açıklamasının ardından gözler kritik eyaletlere döndü.

Birçok eyalette seçim sonuçları duyurulurken, Georgia, Nevada ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde sayım süreci devam ediyor. Peki eyaletlerde son durum nedir?

Georgia’da posta yoluyla 3.9 milyon oy verildiği açıklanırken şu ana kadar 4.7 milyon oy sayıldığı açıklandı. Atlanta’daki üç bölgede sayım sürecinin yerel saatle Çarşamba sabahına kadar süreceği açıklandı.

Nevada’da da oyların sadece yüzde 67’si sayıldı. Nevada’da seçmen erken oy kullanmaya ağırlık verirken yaklaşık 1.05 milyon oyun önceden posta aracılığıyla gönderildiği belirtildi.

CNN, Pennsylvania’da sayılmayı bekleyen 1.5 milyon oy olduğunu açıkladı. Toplamda eyalette 2.5 milyon oy kullanıldığı tahmin ediliyor.

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ABD beyaz Beyaz Saray Çarşamba CNN Donald Trump Hile seçim
Yayınlanma Tarihi:11:49,
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