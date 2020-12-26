Hafter’den tehdit: Türkiye savaşı seçti! Kovmaya hazır olun

Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, yine Türkiye’yi hedef alan tehditkar açıklamalarda bulundu.

Ülkede kalıcı ateşkes için anlaşmaya varılmasına rağmen huzursuzluk çıkaran Hafter, Libya’nın bağımsızlığının 69. yıldönümü nedeniyle Bingazi şehrinde düzenlenen törenlerde konuştu.

Arab News’te yer alan habere göre, bölgedeki barışın tesisi için görev yapan Türk askerlerinin varlığından rahatsız olan Hafter, “Türk askerlerinin Libya’daki varlığı hakkında konuşan Hafter, “Türk ordusunun postalları toprağımızı kirlettiği sürece ne güvenlik ne de barış mümkün olacak” dedi.

Türkiye’nin Libya’ya asker gönderilmesine izin veren tezkerenin 2 Ocak 2021’den itibaren 18 ay uzatılmasına gönderme yapan Hafter, “Sömürgeleştiren düşmanın iki seçeneği var: Ya barışçıl bir şekilde ayrılmak ya da zorla kovulmak. Türkiye barışı reddetti ve savaşı seçti. O halde işgalciyi inanç, irade ve silahlarla kovmaya hazırlanın” ifadelerini kullandı.