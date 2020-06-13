Hasan Ruhani’den İran halkına corona uyarısı!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen ay yüzde 80 olan kurallara uyma oranının yüzde 20’ye kadar geriledeğini belirtti.

Ruhani ayrıca yeniden açılan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’ndeki kalabalığın kendisini endişelendirdiğini vurguladı.

Ülkede turizmin merkezi olan türbeyi her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor.

İran’da hükümet Nisan ayı ortasında sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı. O dönemden bu yana ülkede corona virüsü vaka sayısı arttı.



ʻʻ İran'da son 24 saat içinde 71 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 410 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 730'a, vaka sayısı da 184 bin 955'e yükseldi.

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